İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2023 Çarşamba / 4 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8003
  • EURO
    20,5122
  • ALTIN
    1173.29
  • BIST100
    5297.77
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Alagöz Holding liderliğini sürdürdü!
Spor

Fenerbahçe Alagöz Holding liderliğini sürdürdü!

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 11. hafta maçında İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 95-73 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

AA25 Ocak 2023 Çarşamba 21:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz Holding liderliğini sürdürdü!
ABONE OL

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu'nun 11. haftasında konuk ettiği İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 95-73 yendi.

Geride kalan 11 maçta elde ettiği 9 galibiyetle liderliğini sürdüren sarı-lacivertliler, söz konusu galibiyetlerin tamamını üst üste aldı.

Konuk ekip ise 8. kez mağlup oldu.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Ofer Manheim (İsrail), Natasa Dragojevic (Karadağ), Nir Meirson (İsrail)

Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut 6, Meesseman 22, McBride 10, Iagupova 19, Stewart 14, Sabally 19, Manolya Kurtulmuş, Djordjevic 3, Sacalir 2, Raca, Merve Aydın

Virtus Segafredo Bologna: Dojkic 11, Zandalasini 11, Laksa 29, Cinili 4, Rupert 14, Del Pero, Pasa, Barberis, Andre 4, Orsili

1. Periyot: 22-19

Devre: 46-32

3. Periyot: 67-56

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.