Fenerbahçe Alagöz Holding liderliğini sürdürdü!

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu'nun 11. haftasında konuk ettiği İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 95-73 yendi.
Geride kalan 11 maçta elde ettiği 9 galibiyetle liderliğini sürdüren sarı-lacivertliler, söz konusu galibiyetlerin tamamını üst üste aldı.
Konuk ekip ise 8. kez mağlup oldu.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Ofer Manheim (İsrail), Natasa Dragojevic (Karadağ), Nir Meirson (İsrail)
Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut 6, Meesseman 22, McBride 10, Iagupova 19, Stewart 14, Sabally 19, Manolya Kurtulmuş, Djordjevic 3, Sacalir 2, Raca, Merve Aydın
Virtus Segafredo Bologna: Dojkic 11, Zandalasini 11, Laksa 29, Cinili 4, Rupert 14, Del Pero, Pasa, Barberis, Andre 4, Orsili
1. Periyot: 22-19
Devre: 46-32
3. Periyot: 67-56