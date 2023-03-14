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Spor

Fenerbahçe Alagöz Holding sahasında avantajı kaptı

FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında konuk ettiği Sopron Basket'i 82-62 mağlup etti.

AA14 Mart 2023 Salı 21:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz Holding sahasında avantajı kaptı
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Macaristan ekibi Sopron Basket'i 82-62 yendi.

İki galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmedeki ikinci müsabaka, 17 Mart Cuma günü Macaristan'da oynanacak.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Petr Hrusa (Çekya), Jelena Tomic (Hırvatistan), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Olcay Çakır 2, Iagupova 13, Meesseman 15, McBride 12, Stewart 20, Sabally 13, Djordjevic, Alperi Onar 3, Raca, Vandersloot 4, Merve Aydın, Stokes

SOPRON BASKET: Fegyverneky 7, Magbegor 17, Czukor 6, Brooks 9, Turner 9, Epoupa, Kunek 7, Varga, Stankovic, Borondy 7

1. PERİYOT: 22-19

DEVRE: 40-35

3. PERİYOT: 62-58

  • fenerbahçe alagöz holding
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  • FIBA Avrupa Ligi

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