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Spor

Fenerbahçe Alagöz Holding seri peşinde

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 9. hafta maçında lider Fenerbahçe Alagöz Holding, Macaristan temsilcisi Atomeromu KSC'yi mağlup ederek serisini sürdürmeyi hedefliyor.

AA10 Ocak 2023 Salı 10:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz Holding seri peşinde
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Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 9. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Atomeromu KSC'yi konuk edecek.

Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Yaptığı 8 maçın 6'sını kazanan sarı-lacivertliler, grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Grupta üst üste 6 maçını da kazanan Fenerbahçe, serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 8 takımlı grupta 6. sırada bulunuyor.

İki takım arasında grupta oynanan ilk müsabakayı Macaristan temsilcisi 103-101 kazanmıştı.

A Grubu'nda ilk üç takımın 14 puan ile eşit konumda bulunması son maçları önemli kılıyor.

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