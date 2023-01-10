Fenerbahçe Alagöz Holding seri peşinde

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 9. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Atomeromu KSC'yi konuk edecek.
Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Yaptığı 8 maçın 6'sını kazanan sarı-lacivertliler, grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Grupta üst üste 6 maçını da kazanan Fenerbahçe, serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 8 takımlı grupta 6. sırada bulunuyor.
İki takım arasında grupta oynanan ilk müsabakayı Macaristan temsilcisi 103-101 kazanmıştı.
A Grubu'nda ilk üç takımın 14 puan ile eşit konumda bulunması son maçları önemli kılıyor.