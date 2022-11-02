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Spor

Fenerbahçe Alagöz Holding'den Avrupa'da kayıp

Baketbol FIBA Avrupa Ligi A Grubu 2.maçında da yenilerek. Üst üste ikinci maçını kaybetti.

AA2 Kasım 2022 Çarşamba 22:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz Holding'den Avrupa'da kayıp
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 2. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Macaristan'ın Atomeromu KSC takımına 2 kez uzayan karşılaşmada 103-101 yenildi.

Macaristan'ın Szekszard kentindeki Szekszard Şehir Spor Salonu'nda yapılan maça iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, 6. dakikada 11 sayılık (7-18) fark yakaladı. Fenerbahçe, rakibinin farkın kapanmasına engel olamasa da ilk çeyreği 24-21 önde bitirdi. Dengeli geçen ikinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 47-45 galip durumda tamamladı.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğü rakibine kaptıran Fenerbahçe Alagöz Holding, son 10 dakikaya 68-64 geride girdi. Uzun süre rakibini geriden takip eden sarı-lacivertli ekip, Olcay Çakır'ın basketleriyle bitime 12 saniye kala 85-85, 1 saniye kala da 87-87 beraberlikleri yakalayarak maçı uzatmaya götürdü.

İlk uzatma bölümü 92-92 eşitlikle sonuçlanınca, karşılaşma ikinci kez uzadı. İkinci 5 dakikalık bölümü daha iyi geçiren Macaristan temsilcisi, sahadan 103-101 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçını da kaybetti. Atomeromu KSC ise ilk galibiyetini aldı.

Fenerbahçe'de Howard ve McBride 28'şer sayıyla mücadele etti. Sarı-lacivertlilerde Olcay Çakır 15, Raca 9, Epoupa 8, Djordjevic 7 ve Stokes 6 sayıyla maçı tamamladı.

Ev sahibi takımda ise Goree 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

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