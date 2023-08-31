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Spor

Fenerbahçe Alagöz Holding'den yeni logo duyurusu

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Euroleague şampiyonluğunu temsilen logonun üzerine bir yıldız eklendiğini açıkladı.

31 Ağustos 2023 Perşembe 16:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz Holding'den yeni logo duyurusu
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Geçtiğimiz sezon Kadınlar Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, logosunda güncellemeye gitti.

Kulüp tarihindeki ilk Euroleague şampiyonluğunu temsilen, kulüp logosunun üzerine bir yıldız eklendi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2022-23 sezonunda tarihi bir başarı kazanarak Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa Şampiyonluğunu ülkemize getiren Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımız, 2023-24 sezonundan itibaren bu başarımızın simgesi olan yıldızı armasında taşıyarak yeni zaferler için mücadele edecek.

Mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluğun en güçlü adayı olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımıza yeni armasıyla yeni şampiyonluklar ve zaferler dileriz."

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