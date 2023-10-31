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Spor

Fenerbahçe Alagöz Holding'ten Valerie Garnier açıklaması

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Valeri Garnier'in ailevi sorunlar nedeniyle gelecek iki maçta takımın başında olamayacağını bildirdi.

AA31 Ekim 2023 Salı 16:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz Holding'ten Valerie Garnier açıklaması
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier'in ailevi sağlık sebeplerinden dolayı Polski Cukier AZS UMCS ve İlkem Yapı Tarsusspor maçlarında takımın başında olamayacağı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ailevi sağlık sebeplerinden dolayı Fransa'ya giden başantrenörümüz Valerie Garnier, bu akşam Polski Cukier AZS UMCS'ye konuk olacağımız FIBA Avrupa Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde ve 3 Kasım Cuma günü İlkem Yapı Tarsusspor'u konuk edeceğimiz ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında takımımızın başında olamayacaktır." denildi.

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