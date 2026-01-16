İSTANBUL 10°C / 3°C
Spor

Fenerbahçe, Alanya deplasmanına hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

16 Ocak 2026 Cuma 14:03
Fenerbahçe, Alanya deplasmanına hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, sahada devam etti. Isınma koşuları, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra taktik ve bireysel antrenmanlarla günü tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp ardından özel uçakla Alanya'ya gidecek.

Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelesi, 18 Ocak Pazar günü saat 20.00'de Alanya Oba Stadı'nda oynanacak.

