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Spor

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında as 11'ine dönecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi maçında ilk 11'de rotasyona gitmişti. Ancak deneyimli çalıştırıcı bugün oynanacak olan Alanyaspor maçında as 11'ine dönmeye hazırlanıyor.

Sabah24 Eylül 2023 Pazar 12:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Alanya deplasmanında as 11'ine dönecek
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland karşılaşmasında kadroda büyük revizyona gitmiş ve as kadrodan 7 ismi kulübeye çekmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, bugün de kadroda değişikliğe gidecek ve as oyuncularını Alanya deplasmanında ilk 11'e koyacak.

Kartal, en büyük değişikliği ise hücum bölgesinde yapacak. Nordsjaelland karşısında 11'de çıkan Kent, King, Mert Hakan ve Batshuayi kenara gelecek. 62 yaşındaki teknik adam bu dört ismin yerine ise; Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Dzeko'ya formayı verecek.

Orta alanda da Fred'in partneri İsmail Yüksek olacak, Crespo kulübeye çekilecek. Solda Ferdi oynarsa, savunmanın göbeği Becao-Djiku'dan oluşacak. Ancak Norsjaelland karşısında harika bir oyun ortaya koyan Oosterwolde solda oynarsa, stoperde Samet Akaydin görev yapabilir. Kartal son kararını maç saatinde verecek.

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