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Spor

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

IHA27 Ağustos 2024 Salı 13:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için çalışmalara başladı
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Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirirken, diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Corendon Alanyaspor ile oynanacak maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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