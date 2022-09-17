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Spor

Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları tamamlandı.

DHA17 Eylül 2022 Cumartesi 20:43 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ilk olarak salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda futbolcular; 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Son olarak antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Alanyaspor'u ağırlayacak.

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