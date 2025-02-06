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Spor

Fenerbahçe, Alanyaspor mesaisine başladı

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başladı.

IHA6 Şubat 2025 Perşembe 15:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Alanyaspor mesaisine başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışmada Erzurumspor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular için rejenerasyon programı uygulandı.

Diğer oyuncular ise salonda yapılan core çalışmasının ardından sahaya geçti. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin devamında iki gruba ayrılan futbolcular, pas çalışması yaptı. Günün antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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