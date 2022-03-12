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Spor

Fenerbahçe, Alanya'ya geldi

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Alanya'ya geldi.

AA12 Mart 2022 Cumartesi 20:34 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 20:34
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaşan Fenerbahçe kafilesi, buradan takım otobüsüyle kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Bu arada bir grup Fenerbahçe taraftarı, takım kafilesini havalimanında çiçeklerle karşılayıp, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

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