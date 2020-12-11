Fenerbahçe, ALBA Berlin'e farklı yenildi

AA 11 Aralık 2020 Cuma 00:44 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 00:44

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 89-63 yenildi.

Başkent Berlin’deki Mercedes-Benz Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-16 önde tamamlayan ALBA Berlin, ikinci çeyrekte farkı artırarak soyunma odasına 44-27 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte de sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında son periyoda 70-41 önde giren Alman ekibi, karşılaşmadan da 89-63 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde bu sezon 8'inci mağlubiyetini aldı.

ALBA Berlin’de 13 sayıyla Niels Giffey, sarı-lacivertlilerde de 13 sayıyla Tarık Biberovic takımlarının en skorer isimleri oldu.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karşılaşma seyircisiz oynandı.

Salon: Mercedes-Benz Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Saso Petek xx, Seffi Shemmesh xx

ALBA Berlin: Lo xx 10, Siva xxx 11, Giffey xxx 13, Delow x 2, Mattisseck xx 8, Schneider x 3, Nikic xxx 10, Olinde xx 7, Thiemann xxx 10, Granger xx 8, Sikma xx 7

Başantrenör: Aito Garca Reneses

Fenerbahçe: Hamilton x 2, Brown x 4, Westermann x 6, Melih x, Tarık Biberovic xx 13, Nando de Colo x 2, Pierre x 4, Barthel x 9, Vesely x 6, Eddie x 8, Ali Muhammed x 3, Ulanovas x 6

Başantrenör: Igor Kokoskov

1. Periyot: 23-16 (ALBA Berlin lehine)

Devre: 44-27 (ALBA Berlin lehine)

3. Periyot: 70-41 (ALBA Berlin lehine)