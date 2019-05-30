Fenerbahçe, Alberto Moreno'ya kancayı taktı
Fenerbahçe'de sol bek transferi için çalışmalar sürüyor. Sözleşmesi biten İsmail Köybaşı ile devam etmeme kararı alan Sarı-Lacivertliler'in gündeminde iki İspanyol yıldız Alberto Moreno ve Nacho Monreal yer alıyor.
Fenerbahçe'nin sol bek mevkisi için ilk tercihi ise Liverpool'la sözleşmesi biten Moreno. İngiltere'de önemli bağlantıları olan sportif direktör Comolli'nin kısa süre içerisinde Moreno ile temasa geçmesi bekleniyor.
PLASE MONREAL...
Fenerbahçe Moreno'dan sonuç alaması halinde bir başka İspanyol sol bek Monreal'e imza attırmaya çalışacak. Arsenal'le sözleşmesi biten Monreal'in de bonservis sorunu bulunmuyor.
YANAL'IN TERCİHİ MORENO
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sol bek için ilk tercihi Moreno. Yanal, İspanyol yıldızı ısrarla istiyor.
(Takvim)
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