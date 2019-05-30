Fenerbahçe, Alberto Moreno'ya kancayı taktı Fenerbahçe'de sol bek transferi için çalışmalar sürüyor. Sözleşmesi biten İsmail Köybaşı ile devam etmeme kararı alan Sarı-Lacivertliler'in gündeminde iki İspanyol yıldız Alberto Moreno ve Nacho Monreal yer alıyor.