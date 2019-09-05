Kolarov kulübünün 2022'ye kadar sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi. Futbolcunun aklının Fenerbahçe'de olduğu öne sürüldü. Öte yandan Fenerbahçe'nin devre arasında Mehmet Ekici ve Miha Zajc'la da yolları ayırması bekleniyor.

F.Bahçe iki günlük iznin ardından lider Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ersun Yanal oyuncularına ağırlıklı olarak pas çalışmaları yaptırırken, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı. Yeni transfer Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo da takımla ilk idmanını yaptı. Futbolcunun gayet fit durumda olması ve ağırbaşlılığı dikkat çekti. Taktik maçını Gustavo'nun oynadığı takım kazandı.

(Türkiye)