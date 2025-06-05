Fenerbahçe, Aleksandar Mitrovic transferi için devrede

Fenerbahçe, gelecek sezonda forvet rotasyonunu tamamen yenilemek istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını yapan Sarı-Lacivertliler, Al Hilal'in golcüsü Aleksandar Mitrovic'i radarına aldı. Kulüpler Dünya Kupası'nda başarı hedefleyen Suudi Arabistan ekibi, santrafor bölgesine Galatasaray'ın kiralık oyuncusu Victor Osimhen'i getirmeyi amaçlıyor. Bu hamle için Al Hilal, Sırp yıldızı Mitrovic ile yollarını ayıracak. 30 yaşındaki tecrübeli golcüye en ciddi adayın, S.Arabistan 1. Ligi'ne yeni yükselen Neom takımının olduğu yazılmıştı. Ancak yeni çıkan haberlere göre Neom, Mitrovic ile anlaşma sağlayamadı. Bu gelişmeyle birlikte F.Bahçe, masadaki en güçlü aday oldu. 18 milyon euro değeri olan Mitrovic bu sezon, 36 maçta 28 gol ve 7 asist kaydetti.

TEK KIRMIZIYI MERT YEDİ

Süper Lig'i ikinci tamamlayan Fenerbahçe'de kırmızı kart gören tek isim Mert Müldür oldu. Faslı orta saha Sofyan Amrabat ise en fazla sarı kart gören oyuncu oldu (9). Fred 8 kartla ikinci olurken Brezilyalıyı, Ganalı savunmacı Alexander Djiku izledi (7).