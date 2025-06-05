İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2025 Perşembe / 9 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3379
  • EURO
    44,924
  • ALTIN
    4264.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Aleksandar Mitrovic transferi için devrede
Spor

Fenerbahçe, Aleksandar Mitrovic transferi için devrede

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in yollarını ayırmayı planladığı Aleksandar Mitrovic için en ciddi aday Fenerbahçe.

AKŞAM SPOR5 Haziran 2025 Perşembe 09:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Aleksandar Mitrovic transferi için devrede
ABONE OL

Fenerbahçe, gelecek sezonda forvet rotasyonunu tamamen yenilemek istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını yapan Sarı-Lacivertliler, Al Hilal'in golcüsü Aleksandar Mitrovic'i radarına aldı. Kulüpler Dünya Kupası'nda başarı hedefleyen Suudi Arabistan ekibi, santrafor bölgesine Galatasaray'ın kiralık oyuncusu Victor Osimhen'i getirmeyi amaçlıyor. Bu hamle için Al Hilal, Sırp yıldızı Mitrovic ile yollarını ayıracak. 30 yaşındaki tecrübeli golcüye en ciddi adayın, S.Arabistan 1. Ligi'ne yeni yükselen Neom takımının olduğu yazılmıştı. Ancak yeni çıkan haberlere göre Neom, Mitrovic ile anlaşma sağlayamadı. Bu gelişmeyle birlikte F.Bahçe, masadaki en güçlü aday oldu. 18 milyon euro değeri olan Mitrovic bu sezon, 36 maçta 28 gol ve 7 asist kaydetti.

TEK KIRMIZIYI MERT YEDİ

Süper Lig'i ikinci tamamlayan Fenerbahçe'de kırmızı kart gören tek isim Mert Müldür oldu. Faslı orta saha Sofyan Amrabat ise en fazla sarı kart gören oyuncu oldu (9). Fred 8 kartla ikinci olurken Brezilyalıyı, Ganalı savunmacı Alexander Djiku izledi (7).

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.