Fenerbahçe Alex Sandro'ya talip

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına hızla devam eden Fenerbahçe'de sol bek pozisyonu için sürpriz bir gelişme yaşandı.

JUVENTUS'U REDDETTİ

İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; Juventus'un kendisine yaptığı yıllık 2 milyon euro'dan sözleşme yenileme teklifini reddeden 32 yaşındaki sol beke Fenerbahçe'nin talip olduğunu öne sürdü.

HENÜZ KARAR VERMEDİ

Haberde, Al Nassr ve bazı MLS takımlarının da talip olduğu belirtilen Alex Sandro'nun henüz kararını vermediği ve yeni adresi konusunda çekincelerde bulunmadan net bir şekilde emin olmak istediği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 37 resmi maça çıkan Alex Sandro, bu maçlarda 2 asist kaydetti.