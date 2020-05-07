Fenerbahçe'de son dakika Allahyar Sayyadmanesh gelişmesi... İran medyasında yer alan habere göre sarı lacivertliler, genç futbolcunun sözleşmesinin feshetti.
Haberin detaylarında okuyuculara aktarılan bilgiler şu şekilde;
"Fenerbahçe Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti.
Türk futbol kulübü Fenerbahçe, İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh ile sözleşmesini feshetti.
19 yaşındaki oyuncu İstanbulspor'a kiralık verildi ve TFF 1. Ligi'nde 7 müsabakada oynadı, gol atma şansı yakalayamadı.
Sayyadmanesh, geçen yıl Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı ancak beklentileri karşılayamadı." (Fotomaç)