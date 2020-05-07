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Spor

Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe'ye geçen sezon büyük umutlarla transfer olan Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesi feshedildi. Genç golcü Fenerbahçe'den İstanbulspor'a kiralanmış ancak bu kulüpte de kendini gösterememişti.

07 Mayıs 2020 Perşembe 12:10 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 12:10
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Fenerbahçe'de son dakika Allahyar Sayyadmanesh gelişmesi... İran medyasında yer alan habere göre sarı lacivertliler, genç futbolcunun sözleşmesinin feshetti.

Haberin detaylarında okuyuculara aktarılan bilgiler şu şekilde;

"Fenerbahçe Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti.

Türk futbol kulübü Fenerbahçe, İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh ile sözleşmesini feshetti.

19 yaşındaki oyuncu İstanbulspor'a kiralık verildi ve TFF 1. Ligi'nde 7 müsabakada oynadı, gol atma şansı yakalayamadı.

Sayyadmanesh, geçen yıl Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı ancak beklentileri karşılayamadı." (Fotomaç)

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