Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i kiraladı
Fenerbahçe Kulübü, Allahyar Sayyadmanesh'in İstanbulspor'a kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz." denildi.
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