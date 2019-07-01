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Fenerbahçe Allahyar transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, İranlı santrfor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

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Fenerbahçe, forvet bölgesine bir transferi daha bitirdi. Sarı-Lacivertliler, İranlı santrfor Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna kattığını açıkladı.
 
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;
 
Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır.
 
Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır.
 
Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.
 

Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor

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