Fenerbahçe Allahyar transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe, İranlı santrfor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe, forvet bölgesine bir transferi daha bitirdi. Sarı-Lacivertliler, İranlı santrfor Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;
Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır.
Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır.
Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.
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