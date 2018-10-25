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Fenerbahçe Alper Boğuşlu ile anlaşmaya vardı

Kaleci antrenörü Murat Öztürk'ün işine son veren Ali Koç, Alper Boğuşlu ile el sıkıştı.

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Kaleci antrenörü Murat Öztürk ile yollarını ayıran Fenerbahçe sürpriz bir isimle anlaştı. Sarı lacivertliler, A Milli Takım kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile görüşüyor. Taraflar prensipte anlaştı ve Boğuşlu'nun yakın zamanda Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor. 

Alper Boğuşlu kimdir?

1962 Trabzon Akçaabat doğumlu olan Alper Boğuşlu Trabzonspor alt yapısında futbola başladı. 5 sezon boyunca Trabzonspor forması giydi ve 2 şampiyonluk kadrosunda yer aldı. Ayrıca Göztepe, Kayserispor ve Kocaelispor formaları giydi. Futbolu bıraktıktan sonra kaleci antrenörlüğü yapan Alper Boğuşlu uzun yıllar Trabzonspor'da Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptı.

Tolga Zengin ve Onur Kıvrak gibi kalecilerin yetişmesinde büyük paya sahip. Fatih Terim'in A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından Milli Takım kaleci departmanının başına getirildi. O dönemden buyana Milli Takım'larda görev yapıyor.

(Fanatik)

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