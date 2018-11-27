Fenerbahçe Alper Boğuşlu ile anlaştı
Bir süredir kaleci hocası arayışı içerisinde olan Fenerbahçe, tecrübeli isim Alper Boğuşlu'yla anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, 5 yıldır A Milli Takım'da Kaleci Departmanı'nın başında yer alan Alper Boğuşlu ile her konuda anlaşmaya vardı.
Boğuşlu'nun bugün Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Tecrübeli antrenör, aynı zamanda Milli Takım'daki görevlerine de aynen devam edecek.
(Fanatik)
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