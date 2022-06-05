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Spor

Fenerbahçe - Anadolu Efes final serisinin programı açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programını açıkladı.

AA5 Haziran 2022 Pazar 14:35 - Güncelleme:
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TBF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki serinin ilk maçı 7 Haziran Salı günü saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak.

İlk iki maça sarı-lacivertli takım ev sahipliği yapacağı final serisinin programı şöyle:

1. MAÇ

7 Haziran Salı

20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)

2. MAÇ

9 Haziran Perşembe

20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)

3. MAÇ

11 Haziran Cumartesi

19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

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