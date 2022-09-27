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Spor

Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

AA27 Eylül 2022 Salı 11:17 - Güncelleme:
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Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın karşı karşıya gelecek.

Başkentteki Ankara Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Müsabakayı hakemler Can Mavisu, Erşan Kartal ve Hüseyin Çelik yönetecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de yapılamayan organizasyon, 2 sezonluk aradan sonra yeni bir heyecana sahne olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor.

Adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlılar, 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında "Efes Pilsen" ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

2014-2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı yenerek kupayı kaldıran Anadolu Efes, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Fenerbahçe Beko'ya üstünlük sağladı.

Lacivert-beyazlılar, yarınki müsabakayla bu organizasyonda 24. kez boy gösterecek.

FENERBAHÇE'NİN 7 KUPASI VAR

Fenerbahçe, 7 kez ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci takım.

Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı. Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.

Fenerbahçe, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süreli sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69 ve 2016-2017 sezonunda ise Banvit'i 75-64 yenerek toplam 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Sarı-lacivertli ekip, bu kupada 17. kez mücadele edecek.

ÜLKERSPOR ÜST ÜSTE 5 KEZ KAZANDI

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti.

Kupanın 34 yıllık tarihinde ayrıca Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Beşiktaş, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NIN ŞAMPİYONLARI

Erkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar ve finalistler şöyle:

SezonŞampiyonFinalist
1984-1985GalatasarayFenerbahçe
1985-1986Efes PilsenGalatasaray
1986-1987KarşıyakaBeşiktaş
1987-1988EczacıbaşıFenerbahçe
1988-1989ÇukorovaEczacıbaşı
1989-1990FenerbahçeGalatasaray
1990-1991FenerbahçeTOFAŞ SAS
1991-1992Efes PilsenPaşabahçe
1992-1993Efes PilsenTOFAŞ SAS
1993-1994FenerbahçeEfes Pilsen
1994-1995ÜlkersporGalatasaray
1995-1996Efes PilsenTürk Telekom
1996-1997Türk TelekomEfes Pilsen
1997-1998Efes PilsenÜlkerspor
1998-1999TOFAŞEfes Pilsen
1999-2000Efes PilsenÜlkerspor
2000-2001ÜlkersporEfes Pilsen
2001-2002ÜlkersporEfes Pilsen
2002-2003ÜlkersporEfes Pilsen
2003-2004ÜlkersporEfes Pilsen
2004-2005ÜlkersporEfes Pilsen
2005-2006Efes PilsenAlpella
2006-2007Fenerbahçe ÜlkerEfes Pilsen
2007-2008Türk TelekomFenerbahçe Ülker
2008-2009Efes PilsenFenerbahçe Ülker
2009-2010Efes PilsenFenerbahçe Ülker
2010-2011Galatasaray Medical ParkFenerbahçe Ülker
2011-2012BeşiktaşAnadolu Efes
2012-2013Fenerbahçe ÜlkerGalatasaray Liv Hospital
2013-2014Pınar KarşıyakaFenerbahçe Ülker
2014-2015Anadolu EfesPınar Karşıyaka
2015-2016FenerbahçeAnadolu Efes
2016-2017FenerbahçeBanvit
2017-2018Anadolu EfesFenerbahçe
2018-2019Anadolu EfesFenerbahçe
2019-2020Salgın nedeniyle yapılamadı
2020-2021Salgın nedeniyle yapılamadı

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