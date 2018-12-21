Fenerbahçe, Andre Ayew'in bonservisini almak için harekete geçti

ÖNCELİK Ayew’de. Sezon başında İngiliz ekibi Swansea City’den kiralanan, geçtiğimiz günlerde 29 yaşına giren Ganalı yıldız Andre Ayew sınıfı geçti. Uyum süreci ve sakatlıklara rağmen takımın en skorer oyuncularından oldu. Ligin en kritik karşılaşmalarında sahneye çıkan Ayew, attığı 4 golle toplanan 15 puanda en çok katkısı bulunan isimlerden. Yeni Teknik Direktör Ersun Yanal’ın imza töreninde Ganalı kanat oyuncusu Andre Ayew’in öneminden bahseden Başkan Koç, onun kalıcı olmasını istiyor.

KARAKTERİNİ ORTAYA KOYUYOR

Başkan Ali Koç, “Ayew kariyeriyle, karakteriyle ön plana çıkmış durumda. Ondan memnunuz. Daha iyisini verebilecek bir oyuncudur. Keşke imkanımız olsa da bir yıl daha mukavelesini uzatabilsek” şeklinde görüş bildirmiş- ti. Gana basını da F.Bahçe’nin bu transferi gerçekleştirebileceği üzerine duruyor. Ayew’in önümüzdeki sezon da giymesi halinde Sarı-Lacivertli forma ile daha başarılı bir grafik çizilebileceği hakkında yorumlar yapılıyor

PREMİER LİG’E ÇIKMASI ZOR

Mali olarak zor günler geçiren Swansea, Championship’in bünyesinden kurtulmak istiyor. Ancak eldeki yüksek maliyetleri oyuncularla yola devam edilmesi onları daha da zorlayacak. Bu sebeple kadrolarında Andre Ayew gibi bir oyuncunun olması lüks. 29 yaşındaki yıldızın da 2021’e kadar mukavelesi sürüyor. İngiliz ekibi 12 milyon euro civarında olan satış opsiyonunda ısrarcı olmayacak. 1 yıllık kiralık transfer yerine uygun bonservis bedeline anlaşılma ihtimali daha kuvvetli.

(Akşam)