Werder Bremen'le sözleşmesi sona eren Max Kruse ile büyük oranda anlaşan Sarı-Lacivertliler, golcü futbolcuyla her an sözleşme imzalayabilir. Yönetim sol kanat için de Andre Schürrle'yi düşünüyor.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Sezonu Premier Lig ekibi Fulham'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki futbolcunun bonservisi Dortmund'ta bulunuyor. Fenerbahçe'nin Alman devine kiralama teklifi yapması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ DA ONU İSTİYOR

Bir süredir ismi Beşiktaş ile de anılan Schürrle konusunda elini çabuk tutmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in kısa süre içinde resmi adım atacağı öğrenildi. Transfer operasyonunu Damien Comolli yönetecek.

UYUM SORUNU OLMAYACAK

Yeni sezonda özellikle yabancıların uyum sorununu çabuk atlatmasını isteyen yönetim transferde aynı ülkeden olan veya aynı dili konuşan futbolcuları tercih etmeyi planlıyor.

(Takvim)