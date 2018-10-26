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Fenerbahçe, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi.     

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.     

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