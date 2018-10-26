Fenerbahçe, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.