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Spor

Fenerbahçe Ankaragücü maçının taktiğini çalıştı

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

DHA16 Ekim 2022 Pazar 13:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe Ankaragücü maçının taktiğini çalıştı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.

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