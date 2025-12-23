Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven'dan kadrosuna katmak istediği Joey Veerman için son durum ortaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, Veerman ile prensip anlaşmasına vardı ve transfer için beklemeye geçti.

18 MİLYON EURO

Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Joey Veerman için PSV'ye 18 milyon euro teklif etti. Sonrasında görüşmeler "an itibarıyla" durdu.

DİĞER İSİMLER DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Fenerbahçe, transfer konusunda son değerlendirmeleri yapıyor. Sarı-lacivertliler, diğer adayları da değerlendirdikten sonra Veerman için kararını verecek.

BU SEZON PERFORMANSI

PSV Eindhoven forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 8 asist yaptı.