İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8359
  • EURO
    50,7282
  • ALTIN
    6174.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe anlaşma sağlamıştı! İşte Joey Veerman transferinde son durum
Spor

Fenerbahçe anlaşma sağlamıştı! İşte Joey Veerman transferinde son durum

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli ekip prensip anlaşması sağladığı PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman ile görüşmeleri durdurdu. İşte görüşmelerin durmasındaki neden...

TRT Spor23 Aralık 2025 Salı 14:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe anlaşma sağlamıştı! İşte Joey Veerman transferinde son durum
ABONE OL

Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven'dan kadrosuna katmak istediği Joey Veerman için son durum ortaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, Veerman ile prensip anlaşmasına vardı ve transfer için beklemeye geçti.

18 MİLYON EURO

Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Joey Veerman için PSV'ye 18 milyon euro teklif etti. Sonrasında görüşmeler "an itibarıyla" durdu.

DİĞER İSİMLER DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Fenerbahçe, transfer konusunda son değerlendirmeleri yapıyor. Sarı-lacivertliler, diğer adayları da değerlendirdikten sonra Veerman için kararını verecek.

BU SEZON PERFORMANSI

PSV Eindhoven forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 8 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.