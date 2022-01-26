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Spor

Fenerbahçe, Antalya kampında ilk antrenmanını yaptı

Milli maç arasında Antalya'da kampa giren Fenerbahçe'de ilk çalışmalar yapıldı. Sakatlığı bulunan Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı.

AA26 Ocak 2022 Çarşamba 19:41 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 19:41
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Antalya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürmek için kente gelen sarı-lacivertli ekip, Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında antrenmana çıktı.

Antalya kampındaki idmanının ilk 25 dakikası basına açık gerçekleştirdi. Pas çalışması yapılan antrenmanda oyuncularla tek tek ilgilenen teknik direktör İsmail Kartal, Brezilyalı Luiz Gustavo ile bir süre sohbet etti.

Bu arada, hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz takımdan ayrı düz koşu yaptı.

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