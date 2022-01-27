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Spor

Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde evinde Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Antalya'da devam etti.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 18:12 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 18:12
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, kamp için geldiği Antalya'da hazırlıklarını sürdürdü.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek için dün Antalya'da kampa giren sarı-lacivertli ekip, Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.

İdmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Taktik ağırlıklı çalışma yapan sarı-lacivertli ekip , Antalya kampındaki hazırlıklarına yarın da devam edecek.

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