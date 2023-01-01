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Spor

Fenerbahçe, Antalyaspor mesaisine başladı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Antalyaspor işe karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklara başladı.

AA1 Ocak 2023 Pazar 20:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Antalyaspor mesaisine başladı
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 3 Ocak Salı günü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri devam eden idman, çabukluk çalışmasının ardından yapılan taktiksel ile bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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