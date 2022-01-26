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Spor

Fenerbahçe Antalya'ya 11 eksikle gidiyor

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da yapacağı kampın kadrosu açıklandı. Sarı lacivertli takımın kadrosunda 11 futbolcu çeşitli sebeplerle yer almadı.

IHA26 Ocak 2022 Çarşamba 15:26 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 15:26
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Fenerbahçe verilen milli takım arasında Antalya Belek'te kamp yapacak. Sarı-lacivertlilerin Antalya kamp kadrosunda da belli oldu. Kafilede; Attila Szalai, Marcel Tisserand, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin ve Arda Güler yer almadı. Kim Min-Jae, Diego Rossi ile Enner Valencia ise milli takımlarının kamplarında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerin Antalya kampında şu isimler yer alıyor:

Berke Özer, Muhammed Doğukan Demir, Abdullah Kaan Karaca, Furkan Onur Akyüz, Nazım Sangare, Filip Novak, Serdar Aziz, Yiğit Efe Demir, Bora Çuha, Emir Ortakaya, Ahmet Buğra Güven, Çağtay Kurukalıp, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Miguel Crespo, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Muhammed Gümüşkaya, Dimitris Pelkas, Miha Zajc, Max Meyer, Burak Kapacak, Ali Arda Bulut, Bright Osayi-Samuel, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Melih Bostan, Arda Okan Kurtulan.

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