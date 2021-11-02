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Spor

Fenerbahçe Antwerp maçının taktiğini çalıştı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4'üncü haftasında 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda Royal Antwerp ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman sürdürdü.

AA2 Kasım 2021 Salı 15:40 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 15:40
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında 4 Kasım Perşembe günü Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Serdar Aziz ile Mesut Özil'in takımdan ayrı bireysel çalışma yaptıkları kaydedildi.

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