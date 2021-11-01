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Spor

Fenerbahçe Antwerp'e hazırlanıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp ile 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacağı 4. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

AA1 Kasım 2021 Pazartesi 14:50 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 14:50
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dar alanda çift kale maçla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan futbolcuların aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Serdar Aziz'in çalışmalarını takımdan ayrı bireysel antrenmanla sürdürdüğü kaydedildi.

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