Fenerbahçe aradığı sağ beki La Liga'da buldu

Transferde operasyon için düğmeye basan Fenerbahçe, gözünü sağ bek mevkisine çevirdi.

Bu bölgeye nokta atış bir takviye yapmayı amaçlanyan sarı-lacivertliler, aradığı ismi İspanya La Liga'da buldu.

HEDEFTE HUGO MALLO VAR

İspanyol basınındaki habere göre Fenerbahçe, Celta Vigo forması giyen Hugo Mallo ile yakından ilgileniyor.

Kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli takıma sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Hugo Mallo'yu devre arasında da kadrosuna katmak istediği ancak kontratının sona ermesinin ardından şu anda işinin kolaylaştığı belirtildi.

MLS'TEN DE TALİBİ VAR

Deneyimli oyuncuya MLS'ten bir takımın talip olduğu iddia edildi. Futboldaki rekabet açısından bu seçeneğin Fenerbahçe ile yarışamayacağı kaydedildi.

EMRE MOR'UN ESKİ TAKIM ARKADAŞI!

Hugo Mallo, Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde eski takım arkadaşı Emre Mor ile yeniden buluşacak.

BU SEZONKİ PERFOEMANSI

Celta Vigo altyapısında yetişen Mallo, 2009 yılında A Takım'a yükselmesinin ardından o günden beri başka kulüpte forma giymedi. Düzenli forma giyen başarılı oyuncu, sözleşmesinin sona ermesiyle yaz transfer döneminde takımdan ayrılma kararı aldı. Celta Vigo'da 449 karşılaşmada sahaya çıkan Hugo Mallo, 12 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.