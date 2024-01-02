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Spor

Fenerbahçe aradığı stoperi buldu! 25 milyon euroluk duvar...

Ara transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, RB Salzburg forması giyen Strahinja Pavlovic ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar...

2 Ocak 2024 Salı 16:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe aradığı stoperi buldu! 25 milyon euroluk duvar...
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Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadrosuna bir stoper takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe için Avusturya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

FENERBAHÇE - PAVLOVIC

Salzburger Nachrichten'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin RB Salzburg forması giyen Strahinja Pavlovic ile ilgilendiği öne sürüldü.

TEK TALİBİ FENERBAHÇE DEĞİL

Avusturya basınındaki haberde, sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen tek takım olmadığı kaydedildi.

JUVENTUS, ROMA, BRIGHTON

Sırp stoper Pavlovic ile İtalya'dan Roma ve Juventus ile İngiltere'den de Brighton'un ilgilendiği öne sürüldü. Bu takımlar arasından İtalyan ekiplerinin, kısa süre içerisinde Pavlovic için teklif yapabileceği aktarıldı.

BİR SONRAKİ ADIMI ATABİLİR

Bu kış döneminde kariyerindeki bir sonraki adımı atabileceği öne sürülen genç oyuncunun, teklif konusunda sıkıntı yaşamayacağı aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Pavlovic'in Avusturya temsilcisi ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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