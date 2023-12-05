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Spor

Fenerbahçe aradığı stoperi Süper Lig'den buldu! İsmail Kartal'ın özel isteği

Fenerbahçe ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandırdı. Savunmada sakatlık sıkıntısı yaşayan ve takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu'nun menajeriyle şartları görüşüyor.

5 Aralık 2023 Salı 17:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe aradığı stoperi Süper Lig'den buldu! İsmail Kartal'ın özel isteği
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Fenerbahçe, kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler, savunmacılarının sakatlık sıkıntısı yaşaması nedeniyle bölgeyi güçlendirmeyi hedefliyor. Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Serdar Aziz gibi isimlerden sakatlık nedeniyle mahrum kalan Fenerbahçe, alternatif isimlere yöneldi.

SAVUNMAYA YERLİ İSİM!

Ligdeki kural nedeniyle yerli isimleri araştıran sarı lacivertliler, Çaykur Rizespor'un savunmacısı Emirhan Topçu'yu radarına aldı.

Fenerbahçe, 23 yaşındaki oyuncunun menajeriyle şartları görüşmeye başladı.

Fenerbahçe'nin devre arasında şartlarda anlaşılması durumunda Emirhan Topçu'yu kadrosuna katması bekleniyor. Başarılı savunmacı, İsmail Kartal'ın çok beğendiği ve kadrosunda istediği bir isim.

Sol stoperde oynayan futbolcuyla, savunmadaki kanayan yaranın durdurulması hedefleniyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Başarılı stoper bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 13 karşılaşmada forma giydi ve 2 kez gol pası verdi.

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı

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