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Spor

Fenerbahçe, Arda Güler ile mutlu sona yakın

Fenerbahçe Arda Güler ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 18 yaşındaki genç yetenek Arda Güler imzalanacak yeni sözleşme ile sarı-lacivertlilerde uzun süre forma giymeye hazırlanıyor.

19 Nisan 2023 Çarşamba 16:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Arda Güler ile mutlu sona yakın
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Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler, yıldızını her hafta parlatıyor. İlk 20 haftada Jorge Jesus'un sadece 41 dakika süre verdiği 18 yaşındaki yetenek son 3 haftada 187 dakika sahada kaldı.

Portekizli hoca, sezon başından bu yana yapılan 'Neden oynamıyor?' eleştirilerine karşı hep "İnanılmaz bir yetenek ama zamana da ihtiyacı var. Fiziksel olarak gelişmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı. Arda'yı dinlendirerek kullanan deneyimli teknik direktör, kalan 7 maçın en az 5'inde yıldız oyuncuyu ilk 11'de başlatacak.

O MADDE ARTIK FORMALİTE

Taraftarın endişesi ise futbolcunun sözleşmesinde yer alan '1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi. Fakat bu detay, Başkan Ali Koç ile yakın ve iyi ilişkiler içinde olduğu Güler ailesi için sadece formalite. Yönetim, şubat ayında 18 yaşına giren Arda ile yeni bir anlaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Görüşmelerde sona gelinmesi bekleniyor.

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