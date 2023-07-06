Fenerbahçe, Arda Güler'in transferi için Real Madrid ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid CF kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler'in 20 milyon avro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon avro bedel karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertliler, Arda'nın bir sonraki satışından da yüzde 20 pay alacak.