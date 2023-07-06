İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2023 Perşembe / 18 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0125
  • EURO
    28,374
  • ALTIN
    1598.21
  • BIST100
    6159.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Arda Güler transferini resmen açıkladı
Spor

Fenerbahçe Arda Güler transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. 18 yaşındaki yıldız futbolcu Madrid ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

6 Temmuz 2023 Perşembe 15:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe Arda Güler transferini resmen açıkladı
ABONE OL

Fenerbahçe, Arda Güler'in transferi için Real Madrid ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid CF kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler'in 20 milyon avro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon avro bedel karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertliler, Arda'nın bir sonraki satışından da yüzde 20 pay alacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.