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Spor

Fenerbahçe Arda Okan Kurtulan ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, U19 Takımı'nda forma giyen genç forvet oyuncusu Arda Okan Kurtulan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 23:04 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 23:04
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Sarı lacivertliler, 18 yaşındaki genç forvetle 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalarken Arda Okan Kurtulan haberi sosyal medya hesabından verdi.

Sosyal medya hesabından Ali Koç'la çekilen bir fotoğrafını paylaşan Arda, "Parçası olmaktan her zaman onur duyduğum Fenerbahçe'm ile bugün itibarıyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamış bulunuyorum. Çocukluğumdan bu yana hayalini kurduğum bu anın tarifsiz gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bugünlere gelmemde emeği olan başta ailem olmak üzere beni yetiştiren hocalarıma teşekkürü borç bilirim. Bana güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak için her gün ilk günkü heyecanla çalışacağım. Çünkü biliyorum; çubukluyla yapılanlar sonsuzlukta yankılanır!" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

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