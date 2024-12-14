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Spor

Fenerbahçe, Arkas Spor'u devirdi

Fenerbahçe Medicana, Efeler Ligi'nin 13. haftasında karşılaştığı Arkas Spor'u 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

IHA14 Aralık 2024 Cumartesi 17:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Arkas Spor'u devirdi
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Efeler Ligi 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun

Fenerbahçe Medicana: Samet Baltacı, Çağatay Durmaz, Drazen Luburic, Drzyzga Fabian, Yiğit Gülmezoğlu, Meisam Salehi (Burak Güngör, Caner Pekşen, Deniz Karyagın, Kaan Gürbüz, Mert Cuci, Yasin Aydın)

Arkas Spor: Eduardo Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Georgy Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Julien Zenger, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı, Can Koç)

Setler: 25-22, 22-25, 21-25, 25-14, 15-11

Süre: 127 dakika (29, 29, 26, 23, 20)

  • Fenerbahçe Medicana
  • Arkas Spor
  • Efeler Ligi

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