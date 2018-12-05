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Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Ersun Yanal ile masaya oturdu

Yeni teknik direktör arayışlarına son vermek isteyen Fenerbahçe'de Asbaşkan Semih Özsoy, Ersun Yanal ile Beşiktaş'ta bir araya geldi.

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Fenerbahçe’de taraftarların haftalardır takımın başında görmek istediği Ersun Yanal, sarı lacivertlilerin asbaşkanı Semih Özsoy ile bir araya geldi.

KOEMAN AÇIKLAMASI HEDEF ŞAŞIRTTI

Sarı lacivertli kulüpte Sportif Direktör Comolli’nin Samandıra Tesisleri’nde Koeman ile ilgili söylediği, “Daha önce açıkladığımız durumdayız. Şu an Koeman’ın durumunda herhangi bir değişiklik yok” sözlerinin ardından flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı.

TARAFTARLAR ERSUN YANAL İÇİN ORGANİZE OLMUŞTU

Başkan Ali Koç’un yardımcısı Semih Özsoy, Beşiktaş’taki bir plazada tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile bir görüşme gerçekleştirdi. Taraftarların sosyal medyada ve tribünde takımın başına getirilmesi için organize olduğu tecrübeli teknik adam daha önce 1 sezon çalıştırıp şampiyon yaptığı eski takımı Fenerbahçe ile ikinci kez anlaşmanın eşiğinde…

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