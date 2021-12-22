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Spor

Fenerbahçe Asvel deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Fransa deplasmanında Asvel'e konuk olacak.

AA22 Aralık 2021 Çarşamba 10:51 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 10:51
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel takımıyla karşılaşacak.

Lyon kentindeki Astroballe Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 9. sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini 5 maça çıkarmaya çalışacak.

LDLC Asvel'in de organizasyonda 7 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

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