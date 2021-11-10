İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2021 Çarşamba / 5 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,818
  • EURO
    11,3683
  • ALTIN
    575.919
  • BIST100
    1611.12
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Atatürk'ü '10 Kasım Vapuru'nda andı
Spor

Fenerbahçe, Atatürk'ü '10 Kasım Vapuru'nda andı

Fenerbahçe Kulübü, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 83'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında gerçekleştirdiği törenle andı.

DHA10 Kasım 2021 Çarşamba 12:16 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 12:16
ABONE OL

Sarı-lacivertli kulüp tarafından '10 Kasım Vapuru'yla ikinci kez organize eden anma törenine; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular ve teknik ekipler, üyeler, FBÇGK üyeleri ve kulüp çalışanları katıldı.

Kadıköy'de bulunan Eminönü/Karaköy Şehir Hatları İskelesi'nden Türk bayrakları, Fenerbahçe bayrakları ve Atatürk portresiyle donatılan vapur Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na doğru hareket etti.

Saat 9'u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından beyaz karanfiller suya bırakıldı. Daha sonra ise İstiklal Marşımız hep bir ağızdan okundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.