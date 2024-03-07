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Spor

Fenerbahçe avantaj peşinde! Belçika'da dev randevu için nefesler tutuldu

Fenerbahçe bu akşam Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli ekip bu maçtan galibiyetle ayrılarak avantaj sahibi olmak istiyor. İşte maç öncesi tüm detaylar...

7 Mart 2024 Perşembe 09:46 - Güncelleme:
Fenerbahçe avantaj peşinde! Belçika'da dev randevu için nefesler tutuldu
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında bugün Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e konuk oluyor. Anderlecht Lotto Stadı'ndaki mücadele saat 23.00'te başlayacak ve karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Grubunu lider bitirip son 16'ya direkt kalan sarı-lacivertlilerde tek hedef sahadan zaferle ayrılarak rövanş öncesinde çeyrek finalin kapısını ardına kadar aralamak.

ONLAR ÖNLEM ALSIN

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal da oyuncularına son idman öncesinde seslendi ve "Taraftarımız, camiamız ve en önemlisi kendimiz için kazanmalıyız. Bunu başaracak kaliteye sahipsiniz. Biz değil onlar bize önlem alacak. Kendi oyunumuzu oynayacağız ve kazanacağız" dedi. Tüm oyuncular da hocalarına zafer sözü verdi. Kartal, bu zorlu deplasmanda ise kadroda bir takım değişiklikler yapacak.

KONFERANS LİGİ GOLCÜSÜ BATSHUAYI!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon en skorer futbolcusu 5 golle Michy Batshuayi oldu.Takımın tüm kulvarlarda en golcü (22) ismi olan Bosna Hersekli Edin Dzeko, bu organizasyonda 4 gollük katkı sağlarken, Sırp futbolcu Dusan Tadic ve milli futbolcu İrfan Can Kahveci de 4'er gol kaydetti. En skorer isim olan Michy'nin 11'de başlaması bekleniyor.

3 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sakatlıkları bulunan Joshua King ve İrfan Can Kahveci'yi maç kadrosuna almadı.

Ayrıca; Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuşan Becao da ağrılarından dolayı Belçika'ya götürülmedi. Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun ise listeye yazılmamıştı.

8 MAÇTA 4 GALİBİYET

Fenerbahçe, tarihinde 6'sı Anderlecht, 2'si de Royal Antwerp olmak üzere Belçika ekipleriyle daha önce 8 maçta karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken sahadan sadece 1 kez mağlup ayrıldı. Union Saint-Gilloise ise ilk kez bir Türk takımıyla karşı karşıya gelecek.

KENDİ LİGİNDE LİDER

Union Saint-Gilloise, bu sezon 28 maçta, 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle en yakın rakibi Anderlecht'in 11 puan önünde 58 puanla ilk sırada yer alıyor. Normal sezonun bitimine 2 hafta kala liderliği garantileyen Saint-Gilloise, ilk 6 sıradaki takımın katılacağı Şampiyonluk Turu'na avantajlı girecek.

AMOURA VE PUERTAS'A DİKKAT

Belçika ekibinde bu sezon en dikkat çeken isimler; İspanyol orta sahası Cameron Puertas ve Cezayirli santrfor Mohamed Amoura... Puertas, 41 maçta 8 gol atarken, 19 da gol pası verdi. Amoura ise; 36 maçta 22 kez fileleri havalandırırken 6 da asist yaptı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Gustaf Nilsson da dikkat edilmesi gereken bir diğer isim.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçının son hazırlığını dün maçın oynanacağı Lotto Stadı'nda yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal idaresinde gerçekleştirilen antrenmanda maç taktiğinin üzerinden geçildi.

KONFERANS'TA 15

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 15. kez mücadele edecek. Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 14 müsabakada 10 galibiyet elde ederken, 4 de mağlubiyet aldı.

Sarı-lacivertliler söz konusu mücadelelerde 38 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

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