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Spor

Fenerbahçe, Avrupa'da 264. maçına çıkacak

Fenerbahçe yarın akşam oynanacak Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Ludogorets ile mücadele edecek. Bu karşılaşma ile sarı lacivertli ekip tarihinde 264. kez Avrupa sahnesinde yer alacak.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 12:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Avrupa'da 264. maçına çıkacak
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın Bulgaristan'ın Ludogorets takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 263 müsabakada 104 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 372 gol gördü.

DEPLASMANDA KALESİNİ KAPATIYOR

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa deplasmanlarında savunma performansıyla göz dolduruyor.

Sarı-lacivertliler, sırasıyla Zimbru, Maribor, Twente ve Spartak Trnava ile oynadığı deplasman maçlarında sadece kalesinde 1 gol gördü.

Söz konusu karşılaşmalarda Zimbru'yu 4-0, Maribor'u 3-0 ve Twente'yi 1-0 ile geçen Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakasında 2-0 öndeyken Jayden Oosterwolde'nin bireysel hatası sonucun deplasmanlardaki ilk golünü kalesinde görmüştü.

SON 21 AVRUPA MAÇINDA TEK MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, son dönemde Avrupa maçlarında çok etkili bir performansa imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, geçen sezondan bu yana Avrupa'da yaptığı 21 maçta sadece 1 kez mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu süreçte 17 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

- Konferans Ligi'nde 12. sınav

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 12. maçını yarın yapacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 33 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 11 gole engel olamadı.

AVRUPA KUPALARI KARNESİ

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi8242231711980
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme341211114839
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
UEFA Avrupa Konferans Ligi119-23311
TOPLAM26310455104355372

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