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Spor

Fenerbahçe Avrupa devlerini geride bıraktı

Fenerbahçe, transfer döneminde kadrosuna kattığı önemli isimlerle iddialı bir kadro kurdu. İsmail Kartal yönetiminde Avrupa'da ve ligde oynadığı 10 karşılaşmada bileği bükülmeyen sarı lacivertliler, bu seriyle Avrupa'nın büyük kulüplerini geride bıraktı.

Sabah19 Eylül 2023 Salı 13:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe Avrupa devlerini geride bıraktı
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Kadıköy'de taraftarının önünde Antalyaspor'u zorlansa da 3-2 deviren Kanarya, haftayı liderlik koltuğunda kapatırken 13 sezon sonra ilk kez lige 4'te 4 ile başladı. Bu yıl ligde yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, Konferans Ligi eleme turlarında da 6'da 6 yaparak gruplara kalma başarısı gösterdi.

Kanarya bu sezon 10 maçından da galibiyetle ayrılarak ulaşılması zor bir seriye de imzasını attı. En yakın takipçisi G.Saray'ın önünde 2 puan farkla ligin zirvesinde bulunan Fenerbahçe'nin ayak sesleri Avrupa'dan duyuluyor

EN AZ GOL YİYEN 5. TAKIM

Avrupa'nın dev takımlarını geride bırakan sarı-lacivertliler, Porto (9G-1B), ezeli rakibi Galatasaray (8G- 2B), Sporting (8G-2B), Benfica (8G-1B-1M) ve Manchester City'yi (8G-1B-1M) geçmeyi başardı. Fenerbahçe, Avrupa'nın en golcü ikinci kulübü (29) ve en az gol yiyen ekibi (5) olarak +24 averajla da zirveyi domine etti.

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