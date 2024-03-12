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Spor

Fenerbahçe, Avrupa devlerini solladı

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa yürüyen Fenerbahçe, başarılı grafiğiyle Avrupa devlerini geride bırakmayı başardı.

Fanatik12 Mart 2024 Salı 09:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Avrupa devlerini solladı
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Fenerbahçe, sezonun kritik haftalarına girilen bu dönemde taraftarına ekstra heyecan yaşatıyor.

İsmail Kartal ve öğrencileri için adeta maçlar 1-0 yenik duruma düşmeden başlamıyor. Son olarak Pendikspor önünde de Halil Akbunar'ın kafa golüyle geriye düşen Sarı-Lacivertliler, 90 dakikanın sonunda sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Fenerbahçe, pes etmeyen bu görüntüsüyle şampiyonluğu ne kadar çok istediğini net bir şekilde kanıtladı.

REAL MADRID VE CITY'Yİ GEÇTİ

Sarı-Lacivertliler, ligde şu ana kadar skor dezavantajı yaşadığı 8 maçın 6'sında galibiyete uzandı. Bu alanda Avrupa'nın en büyük ilk 10 liginde zirvede 7 zaferle İspanyol ekibi Girona yer alıyor.

Fenerbahçe ise Manchester City, Real Madrid ve Braga ile birlikte ikinci sırada kendisine yer buldu. Kanarya, 6 galibiyetin 5'ini kendi taraftarı önünde aldı.

TEK YENİLGİ TRABZONSPOR'A

İsmail Kartal ve ekibi, yenik duruma düştüğü 8 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlikle hanesine toplamda 19 puan yazdırdı. Sadece Trabzonspor'a kaybetti. Fenerbahçe böylece Süper Lig'de mağlup konumdan en çok puan çıkaran takım oldu.

Antalyaspor 17 kez, Samsunspor ise 21 kez yenik duruma düştükten sora 14 puan kazanarak Sarı-Lacivertliler'i takip etti. Kanarya'nın zirve yarışındaki rakibi lider Galatasaray ise geriye düştüğü 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanırken, Hatayspor'a mağlup oldu.

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