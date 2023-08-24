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Spor

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini kazandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Twente karşısında aldığı galibiyet ile tarihinin Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde etti.

IHA24 Ağustos 2023 Perşembe 22:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini kazandı
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Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 259 kez boy gösterdi. Bugün aldığı galibiyet ile 100. galibiyetini yaşayan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 346 kez havalandırırken, kalesinde ise 369 gol gördü.

Konferans Ligi'nde 5. galibiyet

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde sarı-lacivertliler, 7. kez mücadele etti. Bu sezon organizasyonun 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru ile eşleşen Kanarya, rakibini farklı (5-0, 4-0) skorlarla yenerek saf dışı bıraktı. 3. turda ise Slovenya ekibi Maribor'la mücadele eden Kanarya, her iki maçta da (3-1, 3-0) sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Konferans Ligi'nde 24 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 8 gol gördü.

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